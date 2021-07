தேசிய செய்திகள்

14-பேருக்கு ஜிகா வைரஸ், உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறோம்: கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி + "||" + No one died in Kerala due to lack of oxygen supply: Kerala Health Minister

14-பேருக்கு ஜிகா வைரஸ், உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறோம்: கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி