தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் மேலும் 2,162- பேருக்கு கொரோனா -48 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Karnataka reports 2,162 new cases, 48 deaths and 2,879 recoveries today; active caseload at 37,141

கர்நாடகாவில் மேலும் 2,162- பேருக்கு கொரோனா -48 பேர் உயிரிழப்பு