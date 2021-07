உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் வேகமாக பரவி வரும் டெல்டா வகை வைரஸ்: பொதுமக்கள் அச்சம் + "||" + Delta variant continues to be dominant Covid-19 strain in UK: Study

இங்கிலாந்தில் வேகமாக பரவி வரும் டெல்டா வகை வைரஸ்: பொதுமக்கள் அச்சம்