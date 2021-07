தேசிய செய்திகள்

கிராம மக்களுக்கு தடுப்பூசி கிடைக்க ஆற்றை கடந்து செல்லும் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் - வீடியோ + "||" + J&K | Health workers cross a river to carry out door-to-door COVID19 vaccination in Rajouri district's Tralla village

