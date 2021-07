தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 9 முதல் 12-ம் வகுப்புகளுக்கு வரும் 16-ம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்பு - முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவிப்பு + "||" + The first schools for 9th to 12th classes in Pondicherry will open on the 16th First-Minister Rangasamy announcement

