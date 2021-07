தேசிய செய்திகள்

மத்திய பெண் மந்திரிகளுக்கு தேநீர் விருந்து அளித்த நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hosted women members of the Union Council of Ministers, at high-tea at her residence today.

மத்திய பெண் மந்திரிகளுக்கு தேநீர் விருந்து அளித்த நிர்மலா சீதாராமன்