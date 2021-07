கால்பந்து

இத்தாலி நாட்டில் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் வெற்றிகொண்டாட்டத்தில் ஒருவர் பலி: பலர் காயம் + "||" + One dead, several injured during Italy Euro 2020 celebrations

இத்தாலி நாட்டில் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் வெற்றிகொண்டாட்டத்தில் ஒருவர் பலி: பலர் காயம்