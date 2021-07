உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் கொரோனா மருத்துவமனையில் தீ விபத்து: 44 நோயாளிகள் பலி + "||" + At least 39 people were killed and over 20 injured in a fire that broke out at a COVID hospital in Iraq's southern city of Nassiriya

