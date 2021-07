மாநில செய்திகள்

ஜூலை 13: பெட்ரோல் ரூ.101.92, டீசல் ரூ.94.24 விற்பனை + "||" + Petrol is priced at Rs 101.92 and diesel at Rs 94.24

ஜூலை 13: பெட்ரோல் ரூ.101.92, டீசல் ரூ.94.24 விற்பனை