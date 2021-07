தேசிய செய்திகள்

ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு செல்லும் இந்திய வீரர்களுடன் பிரதமர் மோடி இன்று கலந்துரையாடல் + "||" + Prime Minister Narendra Modi today held discussions with Indian athletes heading to the Olympics

ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு செல்லும் இந்திய வீரர்களுடன் பிரதமர் மோடி இன்று கலந்துரையாடல்