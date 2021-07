மாநில செய்திகள்

வான் மண்டலத்தில் அரிய நிகழ்வு: செவ்வாய், வெள்ளி கிரகங்கள் அருகருகே இன்று தோன்றும் காட்சி + "||" + Rare phenomenon in the sky: Mars and Venus appear side by side today

வான் மண்டலத்தில் அரிய நிகழ்வு: செவ்வாய், வெள்ளி கிரகங்கள் அருகருகே இன்று தோன்றும் காட்சி