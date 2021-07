தேசிய செய்திகள்

கோயில்களின் 5 கி.மீ சுற்றளவில் மாட்டிறைச்சி விற்பனை செய்ய தடை; மீறினால் 3 வருட சிறை + "||" + Assam’s new cattle bill: No beef in Hindu, Jain and Sikh areas, within 5-km radius of temples [Details]

கோயில்களின் 5 கி.மீ சுற்றளவில் மாட்டிறைச்சி விற்பனை செய்ய தடை; மீறினால் 3 வருட சிறை