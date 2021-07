தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் நிலச்சரிவு, வெள்ளம்; ஆற்றில் ஆபத்து நிறைந்த பயணம் + "||" + Landslides, floods in Uttarakhand; Dangerous journey on the river

உத்தரகாண்டில் நிலச்சரிவு, வெள்ளம்; ஆற்றில் ஆபத்து நிறைந்த பயணம்