மாநில செய்திகள்

டெங்கு, ஜிகா காய்ச்சல் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகளை அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + Government should intensify measures to control the spread of dengue and Zika fever - Dr. Ramdas

டெங்கு, ஜிகா காய்ச்சல் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகளை அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ்