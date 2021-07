சினிமா செய்திகள்

நடிகர் விஜய்க்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு + "||" + To the actor Vijay A fine of Rs 1 lakh was imposed Chennai high court order

நடிகர் விஜய்க்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு