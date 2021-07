தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலை குறித்த எச்சரிக்கையை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்: மத்திய அரசு + "||" + We've deputed Central teams in 11 states so that they can help the state govts in #COVI19 mgmt.

கொரோனா 3-வது அலை குறித்த எச்சரிக்கையை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்: மத்திய அரசு