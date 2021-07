தேசிய செய்திகள்

முதுநிலை மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு செப்டம்பர் 11-ல் நடைபெறும் என அறிவிப்பு + "||" + NEET postgraduate exam to be conducted on September 11

முதுநிலை மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு செப்டம்பர் 11-ல் நடைபெறும் என அறிவிப்பு