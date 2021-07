உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள தங்கள் நாட்டு மக்களை திரும்ப அழைக்கிறது பிரான்ஸ் + "||" + French Embassy in Kabul calls on its citizens in Afghanistan to leave the country over 'evolving security situation'; to operate a special flight from Kabul on July 17

