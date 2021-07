தேசிய செய்திகள்

டெல்லி திகார் சிறையில் பெண் கைதிகளுக்கான கழிவறையில் கதவுகள் இல்லை மகளிர் ஆணைய தலைவி கண்டனம் + "||" + Delhi Commission for Women inspects Tihar women's cell, suggests reforms to jail admin and government

டெல்லி திகார் சிறையில் பெண் கைதிகளுக்கான கழிவறையில் கதவுகள் இல்லை மகளிர் ஆணைய தலைவி கண்டனம்