தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 50 நகரங்களில் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசி அறிமுகம் - ரெட்டீஸ் நிறுவனம் தகவல் + "||" + Introduction of Sputnik-V vaccine in 50 cities in India - Reddies Information

இந்தியாவில் 50 நகரங்களில் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசி அறிமுகம் - ரெட்டீஸ் நிறுவனம் தகவல்