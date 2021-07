தேசிய செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் பயன்படும் மருத்துவ சாதனங்கள் விலை குறைய நடவடிக்கை - மத்திய அரசு + "||" + Measures to reduce the cost of medical equipment used during the Corona period - Federal Government

கொரோனா காலத்தில் பயன்படும் மருத்துவ சாதனங்கள் விலை குறைய நடவடிக்கை - மத்திய அரசு