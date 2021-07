தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு சார்பில் 18-ல் அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் + "||" + Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi has called an all-party meeting at 11 am on July 18.

