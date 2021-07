உலக செய்திகள்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் பரவும் வன்முறை ; 72 பேர் பலி + "||" + South Africa in chaos: At least 72 are dead in riots across country with hospital torched

தென் ஆப்பிரிக்காவில் பரவும் வன்முறை ; 72 பேர் பலி