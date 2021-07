மாநில செய்திகள்

திரையரங்குகளை திறக்க ஆலோசித்து தான் முடிவெடுக்க முடியும் - அமைச்சர் சாமிநாதன் + "||" + Theaters To open Only consultation can make a decision Minister Saminathan

திரையரங்குகளை திறக்க ஆலோசித்து தான் முடிவெடுக்க முடியும் - அமைச்சர் சாமிநாதன்