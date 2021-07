தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியுடன் கேரள முதல் மந்திரி பினராயி விஜயன் சந்திப்பு + "||" + Called on PM Modi. Had a fruitful &promising discussion on various developmental projects going on in Kerala

பிரதமர் மோடியுடன் கேரள முதல் மந்திரி பினராயி விஜயன் சந்திப்பு