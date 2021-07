உலக செய்திகள்

அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் வாடிகன் திரும்பிய போப் ஆண்டவர் பிரான்சிஸ் + "||" + Pope Francis returns to Vatican for rest after intestinal surgery

அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் வாடிகன் திரும்பிய போப் ஆண்டவர் பிரான்சிஸ்