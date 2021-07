மாநில செய்திகள்

பள்ளிகளும், அணைகளும் தந்து தமிழ் சமுதாயத்தை தலைநிமிர செய்தவர் கர்மவீரர் காமராஜர் - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + I pay homage to Kamaraj on his birthday Edappadi K Palaniswami

