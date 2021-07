தேசிய செய்திகள்

ரஷியாவின் ‘ஸ்புட்னிக் லைட்’ தடுப்பூசி விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் - ரஷிய தூதர் தகவல் + "||" + Sputnik Light COVID vaccine expected to be launched in India soon

ரஷியாவின் ‘ஸ்புட்னிக் லைட்’ தடுப்பூசி விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் - ரஷிய தூதர் தகவல்