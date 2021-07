தேசிய செய்திகள்

நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆகியும் தேசத்துரோக சட்டத்தை கடைப்பிடிப்பது ஏன்? சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி + "||" + Sedition Law Colonial Why Dont You Drop It Supreme Court Asks Centre

நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆகியும் தேசத்துரோக சட்டத்தை கடைப்பிடிப்பது ஏன்? சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி