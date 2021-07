மாநில செய்திகள்

மக்கள் கூடுமிடங்களில் இனி தீவிர கட்டுப்பாடுகள் - சென்னை மாநகராட்சி + "||" + No more severe restrictions on public gatherings - Chennai Corporation

மக்கள் கூடுமிடங்களில் இனி தீவிர கட்டுப்பாடுகள் - சென்னை மாநகராட்சி