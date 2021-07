தேசிய செய்திகள்

கோவா கவர்னராக ஸ்ரீதரன் பிள்ளை பதவியேற்பு + "||" + Former Mizoram Governor PS Sreedharan Pillai takes oath as Goa Governor in Panaji

