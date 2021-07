தேசிய செய்திகள்

சட்டப்பேரவை தேர்தலை அமரீந்தர் சிங் தலைமையில் சந்திப்போல் - ஹரீஸ் ராவத் + "||" + Captain Amrinder Singh is our CM for the last four-and-a-half years and we will go to the elections with his leadership Harish Rawat

