மாநில செய்திகள்

மேகதாது அணை விவகாரம்: தமிழர்களின் உரிமை நிலைநாட்டப்பட வேண்டும்; முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Mekedadu dam issue: Tamils' rights must be upheld; Former Minister Jayakumar

மேகதாது அணை விவகாரம்: தமிழர்களின் உரிமை நிலைநாட்டப்பட வேண்டும்; முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்