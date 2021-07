தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 5 வயதுக்கு உட்பட்ட 12 குழந்தைகள் உள்பட 16 குழந்தைகளுக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + Corona confirmed for 16 children, including 12 children under the age of 5 in Pondicherry

