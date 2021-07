தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் பள்ளிக்கூடங்களை திறக்கும் திட்டம் இல்லை: அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு + "||" + Schools In Delhi Won't Reopen For Now: Chief Minister Arvind Kejriwal

டெல்லியில் பள்ளிக்கூடங்களை திறக்கும் திட்டம் இல்லை: அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு