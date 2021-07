தேசிய செய்திகள்

ஸ்ரீநகர் அருகே 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + Two unidentified terrorists were killed during an encounter between security personnel and terrorists at Alamdar Colony,

ஸ்ரீநகர் அருகே 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை