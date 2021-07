உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து படைகளை வாபஸ் பெற்ற பின்பும் ஆதரவு வழங்குவோம்; அமெரிக்கா அறிவிப்பு + "||" + We will continue to provide support even after the withdrawal of troops from Afghanistan; US Notice

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து படைகளை வாபஸ் பெற்ற பின்பும் ஆதரவு வழங்குவோம்; அமெரிக்கா அறிவிப்பு