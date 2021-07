தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் பலத்த மழையால் சாலைகளில் வெள்ள பெருக்கு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Heavy rains cause severe waterlogging in several parts of the city, traffic disrupted

மும்பையில் பலத்த மழையால் சாலைகளில் வெள்ள பெருக்கு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு