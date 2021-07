மாநில செய்திகள்

வரும் 19ம் தேதி காலை பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் வெளியீடு இணையதளங்களில் பார்க்கலாம் + "||" + Plus-2 on the morning of the 19th General Examination Score Issue

வரும் 19ம் தேதி காலை பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் வெளியீடு இணையதளங்களில் பார்க்கலாம்