உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் கடந்த 5 மாதங்களில் இல்லாத அளவாக தினசரி கொரோனா பாதிப்பு உயர்வு + "||" + COVID-19: UK reports 51,870 new coronavirus cases and 49 more deaths

இங்கிலாந்தில் கடந்த 5 மாதங்களில் இல்லாத அளவாக தினசரி கொரோனா பாதிப்பு உயர்வு