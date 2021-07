தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 47 மாவட்டங்களில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 10 சதவீதம் + "||" + 2 vaccine doses prevented 95% deaths during second wave, says Covid task force head

நாடு முழுவதும் 47 மாவட்டங்களில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 10 சதவீதம்