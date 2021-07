தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஒரே நாளில் 12,415 பேர் சாமி தரிசனம் + "||" + 12,415 Sami darshans in a single day at the Tirupati Ezhumalayan Temple

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஒரே நாளில் 12,415 பேர் சாமி தரிசனம்