மாநில செய்திகள்

போரூர் ஏரியில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Strict action if medical waste is dumped in Porur Lake - Minister Ma. Subramanian

போரூர் ஏரியில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்