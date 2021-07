பொது விடுமுறை நாட்களில் காலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும்: மெட்ரோ நிர்வாகம்

சென்னை,

ஞாயிறு மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்களில் காலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “பல பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் நாளை (18.07.2021) முதல் ஞாயிறு மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்களில் காலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும்” என்று அதில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Extension of Metro Train Services from 07.00 am to 10.00 pm on Sundays and Government Public Holidays from tomorrow, (18.07.2021) with several safety measures pic.twitter.com/Q7cyoKqGnc