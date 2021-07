மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் டிசம்பர் இறுதிக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தல் - அமைச்சர் கே.என்.நேரு + "||" + Local elections by the end of December - Minister KN Nehru

தமிழகத்தில் டிசம்பர் இறுதிக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தல் - அமைச்சர் கே.என்.நேரு