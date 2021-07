மாநில செய்திகள்

நீதிமன்றமே திருப்தி அடையும் வகையில் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்படும் - அமைச்சர் சேகர்பாபு + "||" + Temple lands will be reclaimed to the satisfaction of the court - Minister Sekarbabu

நீதிமன்றமே திருப்தி அடையும் வகையில் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்படும் - அமைச்சர் சேகர்பாபு