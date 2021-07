தேசிய செய்திகள்

வேடிக்கை பார்த்தபோது கிணற்றில் விழுந்த 11 பேர் பலி: மாநில, மத்திய அரசு நிதியுதவி அறிவிப்பு + "||" + 11 killed in well fall in Madhya Pradesh: State, central government funding announcement

வேடிக்கை பார்த்தபோது கிணற்றில் விழுந்த 11 பேர் பலி: மாநில, மத்திய அரசு நிதியுதவி அறிவிப்பு