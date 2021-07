தேசிய செய்திகள்

கொரோனா அச்சுறுத்தலால் கன்வர் யாத்திரை ரத்து- உத்தர பிரதேச அரசு அறிவிப்பு + "||" + Kanwar Yatra has been cancelled in Uttar Pradesh, in view of COVID19: UP Government

கொரோனா அச்சுறுத்தலால் கன்வர் யாத்திரை ரத்து- உத்தர பிரதேச அரசு அறிவிப்பு