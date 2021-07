தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் 2 பஞ்சாயத்துகளில் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடப்பட்டது + "||" + Vaccination completed for all above 18 years in 2 panchayats of Jammu and Kashmir

