தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் பெய்த கனமழை: வீடுகளின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி 15 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + At least 15 people have died after getting trapped under the rubble of their homes in Mumbai

மும்பையில் பெய்த கனமழை: வீடுகளின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி 15 பேர் உயிரிழப்பு